Formula 1 - Paddy Lowe lascia ufficialmente la Williams

(Di martedì 25 giugno 2019) Adesso è ufficiale:, direttore tecnico della, hato il suo ruolo in squadra ed esce anche dal consiglio di amministrazione dellazienda, in cui era entrato nel 2017. Dopo aver preso un congedo per motivi personali, lo scorso 5 marzo, è rimasto lontano dalla scene fino a oggi, confermando però che non rientrerà nel team.Una stagione tormentata. Il periodo nero della storica squadra inglese sembra essere ancora nel pieno del suo corso. Le sue monoposto sono le più lente del lotto e i suoi piloti George Russell e Robert Kubica sono praticamente costretti a recitare il ruolo di semplici comparse.ha deciso di non rientrare in squadra e lo ha annunciato stamattina tramite un comunicato stampa diffuso proprio dal team, in cui si legge: Dopo un periodo di riflessione, ho deciso di non tornare a lavorare alla. Auguro tutto il meglio ai miei colleghi e ...

