Conti, Tria: no ostacoli accordo con Ue

"Pensiamo che l'Italia rispetti in modo sostanziale le regole di bilancio europee e sono ottimista per questa ragione riguardo alla procedura europea". Così il ministro dell'Economia,, al Seminario di economia internazionale di Villa Mondragone. "Io non vedoper un" con l'Ue, ha detto: "Per un'economia a crescita zero il target di deficit al 2,1% per l'anno in corso rappresenta una politica fiscale più che prudente e stiamo andando verso questo livello di deficit".(Di martedì 25 giugno 2019)