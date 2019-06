Autonomous driving | c’era una volta il volante e ci sarà ancora

huffingtonpost

(Di martedì 25 giugno 2019) Un milione e 350 mila morti ogni anno, oltre a un numero di feriti da moltiplicare (almeno) per dieci. Il tema dell’introduzione dei veicoli a guida autonoma non va inquadrato soltanto come business del futuro o come prossima conquista tecnologica, ma deve essere messo in relazione alle cifre agghiaccianti che testimoniano l’enorme costo, in termini di vite umane, tributato quotidianamente sulle strade di tutto il mondo. Una rivoluzione coinvolgerà gradualmente il trasporto su gomma fino a cambiare radicalmente le nostre abitudini di vita e promette di realizzare enormi passi avanti in termini di sicurezza e di razionalità negli spostamenti.Non è certo per una scommessa velleitaria, d’altra parte, che le più grandi case automobilistiche stanno investendo cifre ingenti sull’. Nel 2021 inizierà la ...