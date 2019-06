Ascolti Temptation Island | Filippo Bisciglia supera il 22% di share

lanostratv

(Di martedì 25 giugno 2019)prima puntata:vince col 22% diÈ andata in onda ieri sera la prima puntata della sesta edizione di. Per il docu-reality di Canale5 condotto daquesti sono stati gli: ben 3.546.000 telespettatori e il 22,24% di. Un ottimo debutto per il programma prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi, che rispetto all’anno scorso guadagna un punto percentuale ine stravince la serata. Infatti,ha realizzato 1 milione di telespettatori e ben 10 punti in più rispetto al film trasmesso da Rai1. Ancora una volta,ha dimostrato tutta la sua forza, perché si sa, l’estate i ragazzi escono e non guardano la TV e invece il programma condotto dariesce nel “miracolo” e catalizza l’attenzione del target, che lo elevano a programma ...

