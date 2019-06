Sicilia | paura sulla Palermo-Sciacca | pullman prende fuoco ma nessun ferito

Incendi in Sicilia - paura nella notte : roghi vicino alle ville nel Trapanese : paura nella notte nel Trapanese, a Scopello, per un Incendio che ha minacciato le ville. Il rogo, divampato in località Grotticelli nella tarda serata di ieri, alimentato dal forte vento di scirocco, ha minacciato le abitazioni. Numerose persone si cono riversate in strada. Vigili del fuoco e forestali sono riusciti a controllare le fiamme e mettere in sicurezza l’area intorno a mezzanotte. L'articolo Incendi in Sicilia, paura nella notte: ...

Terremoto Sicilia - M 2.8/ Ultime scosse Ingv : trema Santa Venerina - paura sull'Etna : Terremoto oggi in Sicilia: scossa di magnitudo 2.8 nella provincia di Catania. paura sull'Etna, epicentro e Ultime notizie Ingv.

Terremoto - paura in Sicilia nella notte : scossa nel cuore dell’isola [MAPPE e DATI] : Una scossa di Terremoto di magnitudo 3.5 ha scosso il cuore della Sicilia in serata, precisamente alle 22:23. La scossa s’è verificata sui Nebrodi, tra le province di Messina, Palermo ed Enna, ad appena 5km di profondità, ed è stata distintamente avvertita a Troina, Nicosia, Sperlinga, Gangi, Mistretta, Cesarò, Sant’Agata di Militello, Adrano, Petralia Sottana, Bronte, Patti, Cefalù, Regalbuto e tantissimi altri comuni Siciliani. ...

"Troppa paura delle aggressioni". Nessuno vuole fare più il dottore in Sicilia : Roberto Chifari Deserti i bandi per i medici al pronto soccorso. Le domande presentate sono poco più delle metà dei posti disponibili Nessuno vuole fare più il medico, o almeno, Nessuno vuole fare più il medico a certe condizioni. I camici bianchi Siciliani denunciano stress e disagi, soprattutto in contesti ad alto rischio: su tutti i pronto soccorso sempre più spesso bersagli di aggressioni e liti tra il personale medico e i ...

Terremoto - paura in Sicilia : scossa sull’Etna - epicentro in provincia di Catania [MAPPE e DATI] : Una scossa di Terremoto è stata registrata poco fa in Sicilia. La scossa, di magnitudo 2.8, si è verificata alle ore 15:05. Il sisma è stato localizzato con epicentro a Zafferana Etnea, in provincia di Catania, sull’Etna. L’ipocentro è stato localizzato a 5.1 Km di profondità. paura tra la popolazione, la scossa è stata avvertita sia nel comune dell’epicentro che nei comuni limitrofi, come Sant’Alfio, Giarre, Aci Catena, ...

Terremoto Catania M 2.7/ INGV - epicentro a Paternò : scossa e paura in Sicilia : Un Terremoto di magnitudo 2.7 sulla scala Richter si è verificato poco fa in provincia di Catania, epicentro individuato a Paternò.