Scavalca il cancello per il rave | morto

Roma - morto il 26enne che ha Scavalcato un cancello alla Sapienza per andare a un rave : Ieri l'appello urgente era stato lanciato sui social e anche sulla pagina Facebook 'Notte Bianca Sapienza': serviva sangue per Francesco Ginese, un 26enne che venerdì sera si era reciso l'arteria femorale tentando di scavalcare una cancellata per accedere a un rave party, abusivo e privo di autorizzazioni, organizzato all'interno della città universitaria di Roma La Sapienza. Purtroppo, dopo un giorno e mezzo di agonia in rianimazione al ...

