Oroscopo Vergine | luglio | soluzioni in amore | bene gli affari

Blastingnews

(Di lunedì 24 giugno 2019) Il mese disarà più positivo di quello precedente per quanto riguarda la sfera sentimentale, Venere infatti non è più in opposizione e lapotrà trovare delle. Anche in ambito lavorativo c’è un miglioramento, anche se i risultati a cui ambite potrebbero essere ancora lontani. Non sarà invece un mese semplice per il fisico, non mancheranno momenti di stress e nervosismo che si riverseranno anche sulla vostra salute psicofisica. Ecco di seguito le previsioni astrologiche complete su, lavoro e salute del mese di2019 per i nati sotto il segno della....

OroscopoVergine : 24/giu/2019: Numeri fortunati => Per saperne di più: - OroscopoVergine : 24/giu/2019: Lavoro e Carriera => Per saperne di più: - OroscopoVergine : 24/giu/2019: Amore e Coppia => Per saperne di più: -