MINIBOT NON VEROSIMILI Battuta Giorgetti manda M5s in tilt Borghi | ' Ci

Giorgetti scredita Borghi : “I MINIBOT NON sono verosimili. C’è ancora chi gli crede?” : «C’è ancora chi crede a Borghi? Ma vi sembrano verosimili i minibot? Se si potessero fare, li farebbero tutti». È la battuta con cui il sottosegretario con delega allo Sport, Giancarlo Giorgetti, ha commentato da Losanna l’idea del presidente leghista della commissione Bilancio della Camera. ...

MINIBOT - Giorgetti sconfessa Borghi : “C’è ancora chi gli crede? Non verosimili”. Il collega replica : “Salvini è d’accordo” : Giancarlo Giorgetti sconfessa Claudio Borghi sui Minibot. Il sottosegretario leghista ha liquidato con una battuta l’idea del presidente della commissione Bilancio della Camera: “C’è ancora chi crede a Borghi? Ma vi sembrano verosimili i Minibot? Se si potessero fare, li farebbero tutti”. A neanche una settimana dall’ultima da quando Borghi aveva ‘calendarizzato’ l’introduzione per pagare i debiti ...

MINIBOT - Giorgetti : "Non sono verosimili" : 18.24 "C'è ancora chi crede a Borghi? Ma vi sembrano verosimili i Minibot? Se si potessero fare, li farebbero tutti". Così il sottosegretario leghista allo Sport, Giancarlo Giorgetti, ha commentato con una battuta l'idea del presidente della commissione Bilancio della Camera, parlando con i giornalisti.

Tria : "Flat tax graduale - i MINIBOT NON servono" : Il ministro dell’Economia, Giovanni Tria, ha rilasciato un’intervista al Financial Times nella quale ha ribadito alcuni concetti: i minibot non servono, la flat tax si potrà fare solo gradualmente e tra reddito di cittadinanza e Quota 100 sono previste minori uscite per 3-4 miliardi di euro. Insomma, i messaggi del titolare del Tesoro, mentre l’UE prepara la procedura d’infrazione, sembrano essere indirizzati tutti a Matteo Salvini. Tria ...

MINIBOT - TRIA A SALVINI : 'NON SERVONO'/ Brunetta vs Borghi : 'Senza rispetto' : MINIBOT, scontro nel Governo tra TRIA e SALVINI: 'sono illegali e dannosi', Ministro replica 'se non ci sono altri strumenti..'. Brunetta contro Borghi

Tria accerchiato sui MINIBOT ribadisce : "Non saranno introdotti" : “Non Abbiamo bisogno dei minibot per il semplice motivo che il debito della pubblica amministrazione verso le imprese è ormai poco più che fisiologico, ormai si paga nei tempi previsti dalla legge e mi augurerei che il settore privato pagasse negli stessi termini in cui paga lo stato”. Lo ha ribadito ai giornalisti il ministro dell’Economia Giovanni Tria ribattendo alle dichiarazioni del vicepremier ...

Giovanni Tria a Matteo Salvini : "Non credo che i MINIBOT verranno introdotti. Sono pericolosi" : Matteo Salvini e Giovanni Tria proseguono il dibattito sui minibot: da una parte il leader leghista alla Confartigianato, dall'altra il ministro dell'Economia all'Euromoney conference di Londra. "Su questo argomento voglio essere chiaro, non credo che i minibot verranno introdotti - ha tuonato Tria