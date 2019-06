Leonardo | così suona per la prima volta il suo “Grande organo continuo” Lo strumento

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 24 giugno 2019) Per celebrare i 500 anni dalla morte dida Vinci, il centro studi3, in collaborazione con il Comune di Milano, ha presentato il ‘Grandecontinuo’, una delle invenzioni del genio universale più rivoluzionarie in campo musicale, che si va ad aggiungere all’inedita collezione di strumenti leonardeschi. Quella esposta in piazza della Scala è la raccolta più completa a livello mondiale. Il modello di Grandecontinuo è stato ricostruito seguendo gli schizzi dell’inventore, custoditi nel “Codice di Madrid II”. E oggi, nella sala della Palazzina liberty in musica, ha preso vita per la. Loesisteva già ai tempi di, ma il suo progetto fu rivoluzionario in quanto permetteva a un’unica persona dire e alimentare l’, a differenza dei modelli allora esistenti. Da Vinci eliminò la figura ...

