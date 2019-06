In mezz’ora | Alessandro di Battista | “Indosso i vestiti della Rai | se me li portassi via

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 24 giugno 2019) Negli ultimi giorniDi, dopo l’annuncio di una ricandidatura in caso di elezioni anticipate, è tornato al centroscena mediatica. Domenica 23 giugno l’ex deputato del Movimento 5 Stelle è stato ospite di Lucia Annuziata a In mezz’ora in più, in onda su Rai3 (per presentare “Politicamente scorretto”, edito da Paper First), protagonista di un episodio piuttosto particolare che non è passato inosservato. Dibba, come lo chiamano in molti, ha indossato una giacca e una camicia presa in prestito dal reparto costumitv pubblica. In Edicola Il libro di Di: “Il Movimento sia politicamente scorretto” “QuestisonoRai, se me livia sarebbe pure danno erariale”, ha scherzato il rappresentante dei pentastellati spiegando le ...

