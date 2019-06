Gianni Sperti | Io gay? Anche se lo fossi non sarebbe una notizia

Amici Vip cast - tra i concorrenti anche Gianni Sperti? Le ultime indiscrezioni : concorrenti Amici Vip, nel cast anche Gianni Sperti? Non si hanno ancora molte informazioni sulla prima edizione di Amici Vip se non che potrebbe essere collocato tra settembre e novembre della prossima stagione televisiva, ed è per questo che non possiamo evitare di riportarvi qualsiasi voce o pettegolezzo, chiaramente fondati, sul nuovo talent show. Le indiscrezioni […] L'articolo Amici Vip cast, tra i concorrenti anche Gianni Sperti? Le ...

Uomini E Donne : Gianni Sperti gay? Ecco cosa risponde l’opinionista… : E’ uno dei personaggi dello spettacolo più riservati. Da tempo ormai Gianni Sperti, 46 anni, mantiene il massimo riberbo circa la sua vita privata, senza rivelare eventuali frequentazioni. Oggi però, intervistato da Panorama.it, l’opinionista... L'articolo Uomini E Donne: Gianni Sperti gay? Ecco cosa risponde l’opinionista… proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

“Io gay?”. UeD - Gianni Sperti vuota il sacco : ecco come stanno le cose : Uomini e Donne è andato in vacanza. La trasmissione tornerà infatti il prossimo settembre ma i suoi protagonisti restano al centro del gossip. Tra tutti, Gianni Sperti. L’ultima intervista Panorama ci dice tanto sull’ex ballerino ora opinionista di Uomini e Donne. Passato, presente, futuro e l’immancabile domanda sulla sua presunta omosessualità. “Anche se lo fossi non è un argomento che fa notizia, gli outing forzati non mi sono mai piaciuti. ...

Gianni Sperti gay? L’opinionista si racconta e svela un gran rifiuto : Uomini e Donne, Gianni Sperti gay? L’ex ballerino si racconta L’ultima intervista a Gianni Sperti di Panorama ci dice tanto sull’ex ballerino ora opinionista di Uomini e Donne e senz’altro tra i personaggi più noti del piccolo schermo; ecco perché abbiamo voluto riproporvene uno stralcio che riguarda soprattutto la sua vita privata e alcuni aspetti […] L'articolo Gianni Sperti gay? L’opinionista si racconta e ...

Gianni Sperti : "Pensavo di non contare nulla - Maria De Filippi mi ha dato la possibilità di esprimermi. Ora sogno la conduzione" : Quello di Gianni Sperti è uno dei volti più amati della televisione del pomeriggio italiano. Al fianco di Tina Cipollari, il ballerino commenta senza peli sulla lingua tronisti e corteggiatori che si alternano sulle poltrone di Uomini e donne, il dating show di Maria De Filippi, in onda su Canale 5. Terminata la stagione della trasmissione in vista della pausa estiva, Gianni Sperti è stato raggiunto dai microfoni di Panorama per rispondere ad ...

Gianni Sperti parla di Gemma Galgani e svela il suo grande sogno : Gianni Sperti su Gemma Galgani: “Non credo reciti una parte, ma a volte esagera” Che Gemma Galgani e Tina Cipollari non si sopportino è cosa ben nota. Le due non riescono a trovare un punto d’accordo e per molti Gemma sta recitando una parte che le dà in cambio popolarità e successo. Intervistato da Francesco Canino per Panorama.it, Gianni Sperti ha confessato quanto segue: “Non credo reciti una parte. E’ una ...

Uomini e Donne : Gianni Sperti lancia una frecciata a Nilufar? : Gianni Sperti di Uomini e Donne contro Nilufar Addati? Il post sibillino Ormai Uomini e Donne è finito da un paio di settimane. Tuttavia i suoi protagonisti pare davvero non abbiano la minima intenzione di far perdere le tracce. E giusto poco fa ad aver fatto molto discutere i fan del popolare dating show quotidiano di Canale 5 è stato l’opinionista Gianni Sperti. Il motivo? In pratica l’uomo ha risposto su instagram ad alcune ...

U&D - Gianni Sperti 'stronca' Sara e Nilufar su IG : promossi De Lellis - Lorenzo e Claudia : Con la schiettezza che lo contraddistingue, Gianni Sperti ha deciso di commentare i protagonisti più amati di Uomini e Donne su Instagram. Partecipando al gioco "Fammi una domanda", l'opinionista si è lasciato andare a giudizi sia positivi che negativi su alcuni personaggi nati in trasmissione. Se su Giulia De Lellis e Andrea Dal Corso il pugliese sostiene di essersi ricreduto, è su Nilufar Addati e Sara Affi Fella che non ha cambiato affatto ...

Gianni Sperti lancia una velenosa frecciatina contro Sara Affi Fella : 'Chi è?' : Dopo essersi fatta tatuare una parola grammaticalmente errata in inglese, Sara Affi Fella è tornata ad essere tra le persone più discusse sul web. L'ex tronista di Uomini e Donne era passata in secondo piano in tutti questi mesi. Questa terribile gaffe, però, l'ha fatta tornare a pieno regime tra gli argomenti di gossip più diffusi. In merito alla questione è intervenuto anche l'opinionista Gianni Sperti. Quest'ultimo era stato tra i più ...

Gianni Sperti rivela la scelta di Andrea Zelletta : la confessione : Andrea Zelletta sceglierà Natalia Paragoni? La rivelazione di Gianni Sperti Domani pomeriggio andrà in onda su Canale 5 la scelta di Andrea Zelletta. Difatti quest’ultimo dovrà decidere chi avere al suo fianco tra Klaudia e Natalia Paragoni. Chi la spunterà? Ovviamente non è dato saperlo, ma l’opinionista di Uomini e Donne, Gianni Sperti, pare invece non avere affatto dubbi. Difatti l’uomo, poco prima della puntata odierna ...

Senza veli con gli stalloni! Gianni Sperti su Instagram festeggia il milione di follower : Il ballerino e opinionista di Uomini e Donne ha pubblicato sui social una foto d’autore completamente nudo, per festeggiare il traguardo raggiunto... un milione di follower su Instagram. Gianni Sperti lo aveva annunciato nelle scorse ore e aveva addirittura lanciato un sondaggio per testare le preferenze dei suoi fan. Alla soglia del milione di follower sul suo profilo Instagram, lo storico opinionista di Maria De Filippi ha sganciato ...

Pamela Prati e il matrimonio - le foto di Marck Caltagirone rubate dal profilo Instagram di Gianni Sperti : Il mistero sul matrimonio di Pamela Prati e Marco, conosciuto anche come Mark, Caltagirone continua, nonostante le richieste di silenzio da parte della showgirl. Recentemente, dopo l?ennesimo...

Gianni Sperti contro il presunto compagno della Prati : 'Non mettetemi dentro questa farsa' : Non finiscono i misteri sul caso delle nozze annullate della showgirl Pamela Prati e sulle voci che girano riguardo all'inesistenza del suo fidanzato. Sui profili social di Mark Caltagirone è apparsa una foto dell'opinionista e ballerino di Uomini e Donne, Gianni Sperti, e nel giro di pochissimo tempo il web si è riempito di commenti e domande riguardo l'identità di Caltagirone, tra cui appunto: Mark Caltagirone è Gianni Sperti? Ovviamente ...

Uomini e donne - Gianni Sperti e Pamela Prati - un terrificante sospetto "Mark Caltagirone è lui" : Continua la saga targata Pamela Prati, questa volta ad attirare l'attenzione non è lei ma il presunto fidanzato Mark Caltagirone. Dopo l'ultima partecipazione pubblica a Live non è la D'Urso della soubrette non c'è più traccia ma è comparso un profilo Instagram, Marck Caltagirone, che sta attirando