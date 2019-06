Calcio femminile | Mondiali 2019 | la Cina ai raggi X Le azzurre dovranno scardinare la

LIVE Usa-Spagna Mondiali Calcio femminile 2019 in DIRETTA : gli States non possono sottovalutare le iberiche : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli ottavi di finale del Mondiale di calcio femminile 2019. In terra francese scendono in campo le campionesse del mondo in carica degli Stati Uniti che in quel di Reims sfidano la Spagna alle 18.00. Partita che vede gli USA ovviamente con i grandi favoriti del pronostico, ma assolutamente da non sottovalutare per le americane. Le diciotto reti ...

Mondiale femminile di Calcio su Twitter : i dati sulle conversazioni : L’emozione per ogni goal, la felicità per la vittoria e i momenti che segnano record mondiali: il Campionato Mondiale di calcio femminile ha unito tutti i fan su Twitter per condividere tutti i momenti più esaltanti. Dal momento che la Fase a Gironi è terminata, Twitter ha aggiornato i dati sullo svolgimento delle conversazioni sulla piattaforma dall’inizio del Campionato. Le migliori partite La partita tra Stati Uniti e Thailandia è stata ...

L'Italia del Calcio femminile aspetta la Cina (e il professionismo) : Due vittorie e una sconfitta in tre partite. L'inizio per la Nazionale italiana di calcio femminile ai Mondiali di Francia 2019 è stato buono e ha portato le Azzurre lì dove volevano arrivare, agli ottavi della Coppa del Mondo. "L'obiettivo era quello di passare alla fase eliminatoria, siamo arrivat

L'Italia ai Mondiali di Calcio femminile : calendario - orari e dirette tv : Dopo 20 anni la Nazionale azzurra torna a partecipare al Campionato Mondiale di calcio femminile, che quest'anno si svolge...

Italia-Cina - Mondiali Calcio femminile 2019 : programma - orari e tv : La grande attesa sta per finire. Domani, alle ore 18.00, lo Stade de la Mosson a Montpellier sarà teatro dell’ottavo di finale dei Mondiali 2019 di calcio femminile tra Italia e Cina. La Nazionale di Milena Bertolini va all’assalto dei quarti del torneo iridato con determinazione e voglia di far bene. Reduce da un’ottima fase a girone (prime davanti ad Australia ed a Brasile), le nostre portacolori se la dovranno vedere contro ...

Spagna-Stati Uniti - Mondiali Calcio femminile 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Si disputerà quest’oggi alle ore 18 la sfida tra Spagna e Stati Uniti, che vale per gli ottavi di finale dei Mondiali di calcio femminile 2019. Chi vince affronterà la Francia, che ha eliminato ieri il Brasile ai tempi supplementari. La Spagna arriva dal secondo posto del girone B, conquistato con la vittoria sul Sudafrica per 3-1, la sconfitta con la Germania per 1-0, il pareggio con la Cina a reti bianche. Gli Stati Uniti, invece, hanno ...

Calcio femminile - Mondiali 2019 : orari e programma degli ottavi di oggi (lunedì 24 giugno). Come vederle in tv e streaming : Nuova giornata di gare in Francia, dove sono in corso gli ottavi di finale dei Mondiali di Calcio femminile 2019, con il calendario che propone quest’oggi due sfide, a cominciare da quella delle ore 18, quando gli Stati Uniti di Alex Morgan se la vedranno con la Spagna allo Stadio Auguste Delaune di Reims. Alle 21 toccherà invece al Canada, che al Parco dei Principi di Parigi affronterà una squadra ben attrezzata Come la Svezia, seconda ...

Calcio femminile - Mondiali 2019 : la classifica marcatrici. Morgan e Kerr in testa con 5 gol - Girelli a quota 3 : I Mondiali 2019 di Calcio femminile si disputano in Francia dal 7 giugno al 7 luglio, le migliori 24 Nazionali del Pianeta si daranno battaglia per la conquista del trofeo. Le giocatrici cercheranno di conquistare anche la Scarpa d’Oro riservata alla miglior bomber della rassegna iridata. Di seguito la classifica marcatrici dei Mondiali 2019 di Calcio femminile. classifica MARCATRICI Mondiali Calcio femminile 2019: 5 GOL: Morgan (USA) Kerr ...

Calcio femminile - Mondiali 2019 : Francia-Brasile 2-1. Le transalpine firmano l’impresa e fermano Marta e compagne : La Francia batte il Brasile 2-1 allo stadio Oceane di Le Havre e raggiunge i quarti di finale dei Mondiali di Calcio femminile 2019. Splendida prova delle padrone di casa che piegano la resistenza delle temibili sudamericane al termine di un match vibrante che ha avuto bisogno dei supplementari per decidere quale delle due compagini avrebbe meritato di raggiungere il turno successivo. La Francia è scesa in campo con un 4-4-2 lineare con Bouhaddi ...

Risultati Mondiali di Calcio femminile 2019/ Diretta gol live : il Brasile resiste : Risultati Mondiali calcio femminile 2019: si giocano Inghilterra Camerun alle 17.30 e Francia Brasile alle 21.00. Le due gare sono valide per gli ottavi.

Calcio femminile - Mondiali 2019 : Inghilterra-Camerun 3-0. Tutto facile per le Leonesse che volano ai quarti : L’Inghilterra mantiene i favori del pronostico e non lascia scampo al Camerun nel match valevole per gli ottavi di finale dei Mondiali di Calcio femminile che si è disputato a Valenciennes. 3-0 il risultato per le giocatrici del CT Neville che hanno chiuso in vantaggio di 2 reti la prima frazione, gestendo poi la ripresa nel migliore dei modi. Per le africane partita giocata con grande cuore ma, purtroppo, anche con troppa ...

LIVE Inghilterra-Camerun 3-0 - Mondiali Calcio femminile 2019 in DIRETTA : Duggan mette quasi la parola fine! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 67′ Terza ed ultima sostituzione per il Camerun: Abena in, Abam out. 65′ Doppio cambio: per l’Inghilterra White lascia il posto a Taylor, per il Camerun Sonkeng ha preso il posto di Ejangue. 63′ Corner per le Leonesse Indomabili. 62′ Il Camerun sta giocando con il fuoco negli occhi, gran carattere delle africane. 59′ GOOOOOOOOOOOOL!!!!! Duggan TIRA UNA GRAN ...

