Vacanze in campeggio col tuo cane

(Di domenica 23 giugno 2019) Marche: Camping Village Mar Y SierraLiguria: Camping delle Rose Sardegna: Villaggio Camping Porto Corallo Puglia: Camping Village Le Diomedee Sicilia: Duca di CastelmonteToscana: Cieloverde Camping Village Quando programmiamo una vacanza prendiamo in considerazione molte variabili: dove, quando e con chi. E la terza, in particolare, può chiamare in causa, oltre ad amici, compagni e familiari, anche gli animali di casa. Non tutti sono disposti ad affidare il proprio, ad esempio, a una struttura dedicata ad ospitarlo. In questi casi diventa quindi fondamentale trovare delle soluzioni che accettino gli animali. A questo proposito i campeggi offrono molte possibilità. Secondo una recente indagine, il 93% di quelli italiani accoglie questi quadrupedi domestici. Nella gallery ne trovate alcuni sparsi per il nostro Paese (prenotabili su Pitchup.com, l’unica piattaforma di instant booking ...

