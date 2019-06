Un' intera camera da letto sul tettuccio dell' auto | multato

ilgiornale

(Di domenica 23 giugno 2019) Valentina Dardari L’uomo è stato bloccato dai carabinieri che gli hanno ritirato la patente. Da Bari voleva raggiungere Savona. Fermato a Carpi, dopo oltre 700 chilometri Unadasul tettoe un viaggio non proprio corto, da Bari a Savona, sull’strada A22. D’accordo che il trasloco possa costare caro, soprattutto se i chilometri da percorrere non sono pochi. Ma l’idea di caricare sulla propriamobile un’daè abbastanza impensabile. Eppure qualcuno non solo l’ha pensata ma anche messa in pratica. L’enorme bagaglio sul tetto di una povera Mercedes Station Wagon ha insospettito i carabinieri che, una volta fermata la vettura, e dopo i controlli, hanno deciso di ritirare la patente al conducente. Il fatto anomalo è avvenuto a Carpi, nel modenese, dove l’incmobilista aveva deciso di fermarsi per qualche ora di ...

