Un nuovo tipo di attacco phishing utilizza Google Calendar | fate attenzione

World War Z riceve il DLC "Undead Sea" che introduce una nuova mappa - un nuovo tipo di zombie e molto altro : Buone notizie per tutti i cacciatori di zombie che attualmente sono impegnati in World War Z di Sabre Interactive. Il gioco, infatti, ha visto il lancio di un nuovo aggiornamento che porta con sé una nuova mappa e un nuovo tipo di zombie, oltre a opzioni extra per l'online e un gran numero di cambiamenti al bilanciamento, riporta Destructoid."Undead Sea" vede squadre di giocatori trasportati a Tokyo per respingere gli orrori a bordo di una ...