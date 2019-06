Precipita col parapendio | muore 31enne nel lecchese 

E' un miracolo! Bimbo di tre anni Precipita dal 7° piano ma atterra tre metri più in basso : Tragedia sfiorata ieri in via Trento, nel quartiere San Pasquale di Bari, dove un bambino di appena tre anni è precipitato dal settimo piano di un palazzo. Il piccolo, approfittando di una breve distrazione della madre – in evidente stato di shock all’arrivo dei soccorritori del 118 – si è sporto dalla finestra, cadendo nel vuoto da un'altezza di oltre 21 metri. Il volo poteva finire nel peggiore dei modi ma evidentemente il Bimbo è stato molto ...