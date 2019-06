Ode al piede sinistro di Fabian Ruiz

ilnapolista

(Di domenica 23 giugno 2019) Galleria dei mancini napoletani Un incrocio dei pali, una traversa, un gol da fuori area. Una partita che ha incantato Marca, il principale quotidiano sportivo spagnolo e cuore mediatico della passione per il Real. “Ancelotti ha plasmato un giocatore che è uno spettacolo. Fa tutto bene. È tornato dopo giorni difficili e lo ha fatto dalla porta principale. Ha guidato la squadra a centrocampo e non ha smesso di provare fino a quando non ha segnato un grande gol”. Parole dolci che nascondono un rimpianto: come ci siamo lasciati sfuggire Fabián? Per 30 milioni, poi. Ve lo siete lasciati sfuggire perché Ancelotti, quello giovane, il figlio, conosce benissimo la Liga e a Siviglia se ne era innamorato. È lo stesso giocatore che una buona fetta di onnipionisti (neologismo: gli opinionisti che parlano di tutto credendo di saperne di tutto) bocciavano al buio invidiando la Roma che prendeva ...

