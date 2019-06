LIVE Inghilterra-Camerun | Mondiali calcio femminile 2019 in DIRETTA | britanniche favorite

oasport

(Di domenica 23 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAPresentazione sfide di oggi – Orario d’inizio e come vederla in TV – Classifica marcatrici – Risultati e classifiche dei gironi Buonasera e benvenuti alladi, match degli ottavi di finale deifemminili di, che si giocherà alle ore 17:30 allo Stade du Hainaut di Valenciennes (Francia). Il direttore di gara sarà la cinese Qin Liang, che verrà assistita dalla connazionale Fang Yan e dalle coreane Hong Kum Nyo e Ri Hyang Ok. Quello di stasera sarà il primo scontro di sempre tra queste due formazioni, non ci sono precedenti. La nazione che ne uscirà vittoriosa dovrà affrontare ai quarti di finale la Norvegia, che ieri ha battuto 2-1 l’Australia. Il match di stasera sarà una grande occasione per entrambe le squadre: il, in caso di vittoria, ...

