L'arrivo della tempesta in Emilia | la furia del downburst devasta tutto

Xiaomi sconta la Mi Band 3 in tutti i Mi Store per l’arrivo della 4 : Xiaomi lancia una promozione che permette di acquistare Xiaomi Mi Band 3 a un prezzo scontato presso tutti i Mi Store presenti sul territorio italiano, che, vi ricordiamo, sono già tanti, a partire da oggi. L'articolo Xiaomi sconta la Mi Band 3 in tutti i Mi Store per l’arrivo della 4 proviene da TuttoAndroid.

The Hunger Games : in arrivo il prequel della saga : Un decennio dopo aver apparentemente concluso “The Hunger Games”, Suzanne Collins riporta i lettori a Panem. Un prequel, ambientato 64 anni prima dell’inizio della sua trilogia di vendita multimilionaria, è in arrivo l’anno prossimo. Il romanzo, attualmente senza titolo, è previsto per il 19 maggio 2020. Collins ha detto in un comunicato che lunedì tornerà agli anni che seguono i cosiddetti “Dark Days”, la ...

Juventus - la ‘reazione’ della Borsa dopo l’ufficializzazione dell’arrivo di Sarri : La Juventus ha ufficializzato l’arrivo dell’allenatore Maurizio Sarri, inizia in nuovo progetto con l’obiettivo di provare a vincere la Champions League. Club ‘volatile’ al Piazza Affari, i titoli hanno più volte cambiato la direzione di marcia e adesso arretrano dello 0,53%, attestandosi a 1,53 euro. Sarri ha siglato l’accordo fino al 2022, top secret le cifre ma secondo indiscrezioni prenderà uno ...

Evan Peters al Giffoni Film Festival : ecco i dettagli sull’arrivo della star di American Horror Story : Evan Peters al Giffoni Film Festival. Questa è la notizia del momento visto che poco fa l'annuncio è arrivato via social e ha già messo in subbuglio i fan di American Horror Story, e non solo. Per anni è stato fatto il nome dell'attore tra i papabili ospiti dell'evento e sembra che l'edizione che prenderà il via tra qualche settimana, sarà finalmente quella giusta. Poco fa, sulla pagina Facebook ufficiale è arrivato l'annuncio degli ...

F1 - GP Francia 2019 : prosegue la caccia della Ferrari alla Mercedes. Nuovi aggiornamenti in arrivo sulla SF90 : Lasciate alle spalle le controversie vicende del finale del GP del Canada, per la F1 è tempo di prepararsi all’appuntamento del Paul Richard dove settimana prossima andrà in scena il GP di Francia, ottavo round del Mondiale 2019. Lewis Hamilton può per la prima volta in questo avvio di stagione avvicinarsi al weekend con la tranquillità e la forza derivanti da un buon vantaggio in classifica, costruito con le ultime tre vittorie e il ...

Calcio - Europei Under21 2019 : la formula della manifestazione. Il regolamento e cosa succede in caso di arrivo a pari punti : Stanno per cominciare gli Europei Under 21 di Calcio, per l’edizione 2019 che si terrà in Italia e nella Repubblica di San Marino. Dodici squadre vi prenderanno parte, suddivise in tre gironi da quattro ciascuna, per una prima fase che durerà dal 16 al 24 giugno. Questi, in particolare, sono i raggruppamenti: GIRONE A: Italia, Spagna, Polonia, Belgio GIRONE B: Germania, Danimarca, Serbia, Polonia GIRONE C: Inghilterra, Francia, Romania, ...

Facebook : in arrivo un’app che pagherà gli utenti per i loro dati - ma nel rispetto della privacy : Facebook che è alla ricerca costante di migliorare il suo servizio social ha lanciato una app che pagherà gli utenti disposti a condividere con il social i dati relativi al loro uso delle applicazioni sugli smartphone. Il suo nome è “Study from Facebook” e la compagnia di Mark Zuckerberg, assicura che rispetta la privacy: non raccoglie informazioni su credenziali e password, e non avrà accesso ai messaggi o ai siti web visitati. ...

Stronghold : Warlords è il nuovo capitolo della serie di giochi di strategia in tempo reale in arrivo su PC il prossimo anno : Firefly Studios ha annunciato Stronghold: Warlords, l'ultimo gioco di strategia in tempo reale nella loro leggendaria serie Stronghold. Giungendo su Windows nel 2020, questo nuovo capitolo permetterà ai giocatori di controllare i comandanti dell'IA attraverso il campo di battaglia. Dal 3 ° secolo aC fino alla venuta dell'impero mongolo nel 1200 dC, Stronghold: Warlords consente ai giocatori di rivivere famose battaglie storiche."Stiamo ...

Allerta Meteo della protezione civile per il Nord Italia : violenti temporali in arrivo - allarme “arancione” : Allerta Meteo – Un’ampia saccatura Nord-atlantica, contrapponendosi ad una zona di alta pressione tuttora presente sul Mediterraneo centrale, lambisce le regioni Nord-occidentali Italiane, determinando condizioni di spiccata instabilità, specialmente a ridosso dei settori alpini. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi ...

Cyberpunk 2077 : online i contenuti della Standard Edition - gioco in arrivo nel 2020? : Cyberpunk 2077 ritorna a far parlare di sé in seguito alle immagini della Stardar Edition trapelate su ResetEra.Come possiamo vedere, sono state pubblicati in rete i contenuti della Stardard Edition dell'attesissimo gioco di CD Projekt Red, in arrivo per PC, PlayStation 4 e Xbox One.Le informazioni che sono state condivise in rete proverebbero dalla versione polacca dell'Xbox Game Store di Microsoft, e possiamo dunque vedere la cover del gioco, ...

Moggi : 'Non sono convinto della certezza dell'arrivo di Sarri alla Juventus' : È l'argomento più dibattuto dell'ultimo mese, dopo l'ufficializzazione dell'addio di Massimiliano Allegri alla Juventus: parliamo del prossimo tecnico bianconero, con le ultime indiscrezioni che sembrano confermare il probabile arrivo di Maurizio Sarri a Torino. Questo ritardo nella nomina del tecnico toscano deriverebbe da questioni burocratiche, in quanto Sarri ha ancora un contratto che lo lega al Chelsea per altri due anni e quindi sarà ...

I server di Fortnite offline questa mattina per l'arrivo della patch 9.20 : La prossima patch di Fortnite sta arrivando e Epic Games ha comunicato ufficialmente quando sarà disponibile l'aggiornamento v9.20. Come riportato da Fortnite Intel, la patch arriverà oggi, 6 giugno, e i server saranno offline a partire dalle ore 10 italiane per la consueta manutenzione.Non sappiamo molto sulla patch v9.20 se non che "Storm Flip" verrà aggiunto al gioco. Inoltre, Epic ha comunicato che tutti gli acquisti con denaro reale ...

Milan - altri guai in arrivo? Indagine della Fifa sull’affare Cerci : Non solo la questione del Fair Play Finanziario, potrebbero arrivare altri guai in casa Milan. Secondo quanto riporta l’edizione di ‘TuttoSport’ il club rossonero sarebbe alle prese con un’Indagine da parte della Fifa su un caso Alessio Cerci. Il riferimento è alla stagione 2015/2016, quando il calciatore fu prestato dall’Atletico Madrid prima ai rossoneri e successivamente al Genoa. Si parla di ...