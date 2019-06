Joker in Mortal Kombat 11? NetherRealm lancia alcuni indizi su Twitter

eurogamer

(Di domenica 23 giugno 2019), la celebre e psicopatica nemesi di Batman, in futuro potrebbe unirsi al cast di lottatori di11. L'idea è iniziata a circolare giàmesi fa, grazie ai file scovati dai dataminer tra le righe di codice del gioco riguardanti nove personaggi in arrivo sotto forma di DLC. Tra questi era presente anche il celebre villain dell'universo DC Comics.Un'ipotesi davvero accattivante, che poche ore fa il team disembrerebbe aver avvalorato grazie a una serie di messaggi su.Leggi altro...

