Facebook fa dietrofront | via la censura all' album dei Led Zeppelin

(Di domenica 23 giugno 2019) Giorgia Baroncini Alcuni giorni fa i post che contenevano l'immagine dell'del gruppo britannico erano stati rimossi perché violavano le politiche del social per la tutela dei minori Orafa. Il social network di Mark Zuckerberg, che aveva messo al bando la copertina di uno dei più celebridei Led"House of the Holy", ora torna sui suoi passi. La copertina dell'pubblicato nel 1973 era statata dai sistemi di controllo della piattaforma social per la presenza di immagini di bambini nudi. Come ricorda Repubblica, alcuni giorni fa i post che contenevano l'immagine dell'del gruppo britannico erano stati rimossi perché violavano le politiche del social per la tutela dei minori. La contestata copertina riporta l'immagine stilizzata di alcuni bambini nudi che si arrampicano sulla Selciato del Gigante, sito naturalistico in ...

