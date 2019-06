optimaitalia

(Di domenica 23 giugno 2019) Sono stati annunciati glidi, la prima tappa della nuova edizione del tour estivo di. Si parte quest'anno daper una nuova serie di concerti in piazza, ad ingresso libero e gratuito, all'insegna della musica estiva del momento.La diciassettesima edizione delparte il 30 giugno. Il palco verrà allestito in Piazza Marina Piccola, nel cuore della perla del Gargano. A condurre l'evento ci saranno il direttore artistico Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci.Attesi nel corso della serata una serie diitaliani ed un solo grande nome internazionale.Il concerto inizierà alle ore 21.00.“Il cast che proponiamo aè un puzzle perfetto ed accontenta tutti i target”, dichiara Marco Montrone, presidente di. “Incontreremo di nuovo vecchi amici come Gigi, Giusy con Takagi&Ketra, ...

Ary1797 : RT @OptiMagazine: Elodie e Mahmood a Radionorba Battiti Live a Vieste, tra gli ospiti anche Il Volo e Irama - OptiMagazine : Elodie e Mahmood a Radionorba Battiti Live a Vieste, tra gli ospiti anche Il Volo e Irama - Tvottiano : @tw_fyvry @gabrirz1 @SanDiegoOutNow @MasterAb88 @ZeusMega @veronique__94 @CIAfra73 @famigliasimpson @arvtnali… -