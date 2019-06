Torna La bambola assassina in un remake riuscito

ilgiornale

(Di sabato 22 giugno 2019) Serena Nannelli Un horror pieno di citazioni e di autoironia, che reinventa la storia originale attualizzandola con intelligente inventiva e che intriga ammonendo sui pericoli delle nuove tecnologie. Trentun anni dopo l'uscita del primo film dal titolo "La", arriva nei cinema la sua versione aggiornata in chiave contemporanea. In mezzo, ci sono stati diversi altri lungometraggi derivativi e assai meno ispirati. L'odierno reboot della saga, firmato dal regista Lars Klevberg, in realtà è stato disconosciuto da Mancini, ossia da chi nel 1989 ideò Chucky, il pupazzo psicopatico della storia originale, eppure funziona benissimo come intrattenimento destinato ai Millennials. Il film si apre nella fabbrica asiatica di una multinazionale, dove uno dei tanti operai senza diritti decide di vendicarsi delle vessazioni subite manomettendo uno dei giocattoli in ...

cineclanrivista : Torna #Chucky, bambolotto terribile in una nuova versione iper-tecnologica. #insala #LaBambolaAssassina, reboot del… - PicenoNews24 : Il CineOcchio – “La bambola assassina”: Chucky, icona horror anni ‘80 torna a terrorizzare le sale… - removies_off : Chucky torna a giocare: La bambola assassina -