Nuoro, fatale scontro in strada: Stefano muore a 32 anni in sella alla sua Vespa (Di sabato 22 giugno 2019) La vittima è Stefano Vellini, un trentaduenne residente a Tertenia, nella provincia di Nuoro. In sella al suo scooter di piccola cilindrata, per circostanze ancora tutte da chiarire, avrebbe improvvisamente sbandato impattando contro una vettura. Inutili per lui i successivi soccorsi medici accorsi anche con un elicottero. (Di sabato 22 giugno 2019) La vittima èVellini, un trentaduenne residente a Tertenia, nella provincia di. Inal suo scooter di piccola cilindrata, per circostanze ancora tutte da chiarire, avrebbe improvvisamente sbandato impattando contro una vettura. Inutili per lui i successivi soccorsi medici accorsi anche con un elicottero.

Drammatico e fatale incidente stradale nelle scorse ore lungo le strade della Sardegna. Un uomo di 32 anni ha perso la vita nel pomeriggio di sabato 22 giugno a seguito di un terribile schianto tra il suo motorino e un'auto. La vittima è Stefano Vellini, un trentaduenne residente a Tertenia, nella provincia di Nuoro. Fatale per lui un terribile schianto mentre era in sella alla sua amata Vespa vecchio modello lungo la strada che dal suo paese porta verso la zona del mare, a Sarrala, nella marina di Tertenia. Dopo l'allarme lanciato dai presenti, sul luogo dell'incidente sono intervenuti in poco tempo sia i Vigili del fuoco del distaccamento di Lanusei sia i volontari della Croce verde di Tertenia per i primi soccorsi ma purtroppo per il centauro non vi è stato nulla da fare.