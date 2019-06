La “riconoscenza” di Dibba | Calenda e Toti Una vita da dissidenti

ilfogliettone

(Di sabato 22 giugno 2019) Alessandro Di Battista ha tuonato nel suo libro: “Il MoVimento 5 Stelle ha sbagliato a rinchiudersi negli uffici dei ministeri”. In pratica, secondo, i colleghi che si sono assunti l’onere di governare avrebbero semmai dovuto fare come Salvini, che al Viminale non c’è mai, o come lo stesso, pagato per starsene in Sudamerica a scrivere reportage di cui si è persa la memoria.Attività e guadagni che Di Battista difficilmente avrebbe potuto ottenere se il MoVimento non l’avesse strappato dall’anonimato. Carloha inaugurato una disputa dialettica con il Pd. L’uscita più corrosiva è quella in cui sostiene di essersi vergognato di aver chiesto il voto per questo partito. Che, segnatamente, è lo stesso partito che ha scommesso sunominandolo prima ambasciatore e poi ministro. Infine, dopo che il movimento “Siamo europei” si era visto chiudere la porta in faccia ...

