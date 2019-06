De Ligt | ci sarebbe un' accelerata sull' asse Juve-Ajax-Raiola

Blastingnews

(Di sabato 22 giugno 2019) La stagione appena conclusa ha evidenziato lacune importanti nella rosa dellantus, soprattutto in difesa i cui interpreti principali (Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini) a causa dell'età che avanza e con i ripetuti acciacchi non hanno dato le necessarie garanzie di continuità. In primavera, Fabio Paratici avrebbe iniziato a sondare il terreno per Matthijs De, considerato il profilo ideale a raccogliere l'eredità del numero 3 bianconero. A tal proposito il Chief Football Officer ha preso contatti con il direttore sportivo Edwin van der Sar, vecchia conoscenza bianconera, per capire se ci fossero i margini a intavolare una trattativa....

tancredipalmeri : Juventus su De Ligt?? Sarebbe un colpo secondo solo a Cristiano Ronaldo. A meno che Raiola non utilizzi la Juventus… - GIUSEPPEGHIZZO1 : RT @_ThousandN: Può sembrare paradossale, ma fino a un certo punto. Il colpo De Ligt, per cifre mosse, ma soprattutto per l'età e il valore… - ioproprioio1 : @Koulibalismo a De Ligt ci vorrebbe qualcuno che gli spiegasse bene con chi si va a mettere, per lui l'ideale sareb… -