Cagliari | gli spiacciatori intercettati dalla polizia | “C’è una in overdose nella scala

Operazione Oikos - pesanti accuse verso la Serie A : truccata la partita Cagliari-Frosinone : Nel corso dell’Operazione Oikos sono state gettate delle ombre anche su una prtita di Serie A: a rischio combine la gara Cagliari-Frosinone L’Operazione Oikos sta sconvolgendo il mondo dello sport spagnolo e non solo. Secondo ‘El Pais’, entrato in possesso di alcuni documenti, una partita della scorsa Serie A sarebbe stata truccata. La gara in questione è Cagliari-Frosinone, giocata lo scorso 20 aprile e vinta 1-0 ...

Secondo El Pais Cagliari-Frosinone sarebbe stata truccata : Secondo El Pais, l'operazione Oikos che dallo scorso maggio sta facendo tremare il calcio spagnolo facendo emergere un giro di scommesse illecite, avrebbe un'appendice italiana. Il quotidiano di Madrid fa riferimento a una gara precisa, Cagliari-Frosinone, giocata il 20 aprile e vinta dai sardi per 1-0 con un rigore segnato dal brasiliano Joao Pedro. Come ha scritto la Gazzetta dello Sport, l'accusa si baserebbe su alcune intercettazioni che ...

Calciomercato sabato 22 giugno : Milan su Schick. Inter : Sensi si avvicina. Cagliari - c’è Traorè! : Calciomercato 22 giugno- Il Calciomercato si prepara ad entrare nel vivo nel corso dell’estate. Ecco tutte le trattative di oggi sabato 22 giugno. JUVENTUS– Sarri potrebbe abbracciare presto sia Rabiot, sia una nuova mezz’ala. Piace Pogba, ma le eccessive richieste del Manchester United (120 milioni di euro), potrebbero frenare la trattativa. In alternativa pronto Milinkovic […] L'articolo Calciomercato sabato 22 giugno: ...

Cagliari - operazione antidroga : arresti : 6.45 Vasta operazione antidroga della polizia di Stato a Cagliari.Impegnati circa 100 agenti, un elicottero del Reparto volo e Reparti prevenzione crimine. Diverse le misure cautelari in carcere richieste dalla procura distrettuale antimafia di Cagliari nei confronti di pregiudicati ritenuti trafficanti di stupefacenti.

Porti : Diamante (Fit) - ' Mit convochi anche sindacati su Cagliari' : Roma, 21 giu. (AdnKronos) - "Fonti informali ci hanno comunicato che all’incontro del 26 giugno al Ministero dei TrasPorti per il porto di Cagliari la presenza dei sindacati non è prevista. Ci sembra un’assurdità non coinvolgere i rappresentanti dei lavoratori quando si parla del futuro dei lavorato

Gay Pride Cagliari - polizia municipale chiede 7500 euro agli organizzatori per pagare le ore di servizio al corteo : A Cagliari per fare il Pride bisogna pagare. A denunciare il fatto sono gli organizzatori dell’evento che, in un comunicato, spiegano di dover pagare 7540 euro per avere l’autorizzazione a svolgere il corteo. La comunicazione del costo aggiuntivo è arrivata dalla polizia municipale della città e il costo sarebbe relativo alle spese di ore di servizio del personale del corpo. “Per la prima volta in occasione del Sardegna Pride ...

Cagliari - Srna saluta i rossoblù : “Rimarrà un anno speciale” : Darijo Srna dice addio al Cagliari dopo una sola stagione. Una scelta maturata nel corso degli ultimi giorni e resa ufficiale tramite il proprio account instagram. Il terzino croato ha salutato tutti, scrivendo un messaggio piuttosto commovente per tutto il popolo rossoblù. Srna saluta il Cagliari, il messaggio del terzino croato “Carissimi amici, carissimi compagni […] L'articolo Cagliari, Srna saluta i rossoblù: “Rimarrà un ...

Corriere dello Sport : Il destino di Rog si gioca tra Cagliari e Parma : Tra i giocatori in uscita dal Napoli c’è Marko Rog. Ancelotti non lo ritiene funzionale al progetto: nel Napoli della prossima stagione per lui non ci sarà spazio. Il Corriere dello Sport scrive ha “ha voglia di giocare, dopo aver sprecato anche i cinque mesi di Siviglia”. Su di lui c’è sicuramente l’interesse del Cagliari che però deve prima chiudere l’affare Barella in uscita. Al Cagliari passerebbe con un ...

Barella all’Inter - due le contropartite al Cagliari : Eder e Bastoni : Continui contatti tra l’Inter ed il Cagliari per sbloccare l’affare Barella. La valutazione del club sardo è chiara, 50 milioni di euro ma con i nerazzurri pronti ad inserire due contropartite importanti in grado di sbloccare l’affare. Oggi è andato in scena un nuovo incontro tra le parti, c’è la disponibilità a chiudere per una parte cash più due contropartite che portano i nomi dell’attaccante Eder e del ...

Truzzu proclamato Sindaco di Cagliari con appena 91 voti sopra il quorum : Paolo Truzzu è stato proclamato ufficialmente Sindaco di Cagliari. La commissione dell'Ufficio centrale elettorale del capoluogo sardo, presieduta dal magistrato Simone Nespoli, gli ha riconosciuto 33.907 voti, 91 in più rispetto al quorum. L'avversaria del centrosinistra Francesca Ghirra riteneva che lo scarto fosse, invece, di 80 voti, quindi inferiore rispetto a quello certificato oggi. La candidata sconfitta aveva chiesto il ...

Il concerto di Vasco Rossi a Cagliari infiamma la Fiera - l’atteso ritorno è uno “sballo” (video) : Le promesse sono state mantenute: il concerto di Vasco Rossi a Cagliari ha portato una ventata di rock nella rinnovata area della Fiera del capoluogo sardo, nel quale sono stati chiamati a raccolta i fan isolani e i tanti avventori che hanno deciso di godersi una o entrambe le date che il Blasco sta tenendo in Sardegna. La scaletta è quella proposta negli stadi, con anteprima resa allo Stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro, così come lo ...

Cagliari. Piano Operativo Nazionale per la Prevenzione degli Effetti del Caldo sulla Salute : Il Servizio Protezione Civile del Comune di Cagliari ha predisposto, sulla base delle indicazioni generali del Ministero della Salute, CRI

Cagliari - Srna saluta i rossoblù : “Rimarrà un anno speciale” : Darijo Srna dice addio al Cagliari dopo una sola stagione. Una scelta maturata nel corso degli ultimi giorni e resa ufficiale tramite il proprio account instagram. Il terzino croato ha salutato tutti, scrivendo un messaggio piuttosto commovente per tutto il popolo rossoblù. Srna saluta il Cagliari, il messaggio del terzino croato “Carissimi amici, carissimi compagni […] L'articolo Cagliari, Srna saluta i rossoblù: “Rimarrà un ...

Cagliari - Srna dice addio a compagni e tifosi : “Per me è stato un anno speciale” : Il difensore croato del Cagliari, Darijo Srna, ha ufficialmente detto addio ai sardi. “Carissimi amici, carissimi compagni di squadra, carissimi tifosi e tutti voi che vivete per questa squadra e che l’amate, è difficile trovare delle parole giuste con le quali esprimere la fierezza di trovarmi tra voi alla fine del mio cammino calcistico e di aver conosciuto tra voi dei veri amici, grandi giocatori e ancor più grandi persone. ...