Al Sud 4 su 5 regioni con più disoccupati in Europa | Peggio solo un dipartimento

Eurostat - regioni Sud ultime per tasso di occupazione Ue : Claudio Carollo Negli ultimi cinque posti della classifica Ue per tasso di occupazione ci sono quattro regioni del Mezzogiorno, con una media di occupati di meno della metà degli abitanti. E a Reggio Calabria il Sud manifesta contro il governo insieme alla sigle sindacali Quattro delle cinque regioni con il più basso tasso di occupazione in Europa sono al Sud Italia. Peggio solo la Mayotte, una piccola isola africana appartenente ...

Eurostat : al Sud Italia 4 delle 5 regioni con il minor tasso di occupazione in tutta l’Ue : Quattro regioni del Sud Italia sono tra le cinque in tutta l'Ue con il minor tasso di occupazione. L'ultimo posto spetta a Mayotte, regione francese che però si trova in Africa. Subito dopo, in fondo alla graduatoria, troviamo Sicilia, Campania, Calabria e Puglia. Il dato generale Italiano si attesta 10 punti percentuali sotto la media comunitaria.Continua a leggere

Al Sud 4 su 5 regioni con più disoccupati in Europa | Peggio solo... il Madagascar : Secondo i dati Eurostat 2018 la Mayotte (regione d'oltremare francese in Africa) è la regione Peggiore con solo il 40,8% delle persone al lavoro. Quindi Sicilia, Campania, Calabria e Puglia. Landini, Furlan e Barbagallo: "Investire sul Sud".

Dl crescita - scontro sui fondi per il Sud : passato emendamento Lega che li trasferisce a Regioni. Lezzi : “Va stralciato” : Nuovo scontro tra gli alleati di governo M5s e Lega, stavolta sulla gestione dei fondi europei per il Sud. Lunedì sera le commissioni Bilancio e Finanze della Camera hanno dato via libera a un emendamento del Carroccio che a partire dal 2021 trasferisce alle Regioni la titolarità del Fondo per lo sviluppo e la coesione (Fsc) – che per il settennato 2014-2020 vale quasi 60 miliardi e insieme ai fondi europei è la principale fonte di ...

Blitz della Lega sui fondi al Sud : trasferiti dalla Lezzi alle Regioni : Ha tutte le sembianze di un “Blitz” l’emendamento della Lega al decreto crescita, approvato a tarda sera lunedì scorso in commissione alla Camera, per trasferire alle Regioni la titolarità e la gestione del Fondo sviluppo e coesione, il ricchissimo serbatoio di fondi nazionali che per l’80% è destinato al Mezzogiorno....

Week end estivo al Centro Sud - ancora qualche temporale sulle regioni del nord : Roma - Sarà l'alta pressione l'elemento dominante del Weekend, dai connotati nordafricani sulle nostre regioni Centro meridionali, dove le temperature, seppur in live calo rispetto a venerdì, resteranno ancora elevate. Come accennato al Centro Sud il tempo rimarrà stabile e perlopiù soleggiato, eccezion fatta per nubi medio-alte di passaggio nonché per locali nubi marittime o nebbie (nottetempo e all'alba) ...

Ma non finisce qui : dal Sud alle (ex) regioni rosse - è sempre campagna elettorale : Come ogni “day after” le elezioni si parla di programmazione e lavoro, ma le battaglie per il voto tra i partiti (e le conseguenti tensioni nel governo gialloverde) non terminano. In autunno si vota in Calabria e poi urne aperte in regioni “simbolo” come Emilia Romagna e Toscana

La Sanità nelle regioni italiane : al Sud le realtà “più malate” del Paese : È il Trentino Alto Adige, la regione in testa per efficienza del sistema sanitario italiano, strappando la prima posizione all’Emilia Romagna, mentre Calabria, Campania e Sicilia si collocano in coda tra le realtà “più malate” del Paese. In totale sono nove le realtà territoriali definite “sane”, sei le aree “influenzate” e cinque le regioni “malate”. Al Sud la migliore performance spetta al Molise e alla Basilicata che migliorano la loro ...

