YouTube inizia a vergognarsi dei suoi commenti sotto i video

wired

(Di venerdì 21 giugno 2019)al lavoro su un nuovo layout per l’applicazione di Android (foto: Carsten Rehder/picture alliance via Getty Images)sta testando un nuovo layout del portale che nasconde automaticamente i, mostrandoli all’utente solo in caso scelga di attivarli tramite un pulsante. Sebbene ipossano essere una fonte di critiche costruttive e suggerimenti per i creator, vi è un’altra triste (e nota) faccia della medaglia costituita da messaggi che alimentano l’odio, cyberbullizzano altri utenti e in alcuni recenti casi, funzionano da escamotage dei predatori sessuali per entrare in contatto con bambini.sembra aver compreso solo ora quanto possano essere tossici, scegliendo così di nasconderli di default dalla piattaforma. Come informa Xda Developers, il nuovo layout senzasta venendo testato per l’applicazione Android di ...

juventusfc : Qui #AllianzStadium! Alle 11 inizia la conferenza stampa di presentazione di Maurizio #Sarri! Live su @JuventusTV,… - paoloigna1 : RT @fabiobenati: #ESTATE2019-Alle 15.54 inizia il #solstizio d’estate, la stagione del Tempo in cui si lasciano volare in libertà i pensier… - Pina_li_petri : Sono felice Inizia anche tu con un sorriso e con amorevolezza la tua giornata La Vita è Bella?? -