Valentina Nappi Vs Matteo Salvini Spunta il like di Rai Radio 2 e il Ministro

Se Salvini è cristiano io sono vergine! Il parere di Valentina Nappi : La sex star torna a prendere di mira il leader della Lega. Non è la prima volta e di certo non sarà neanche l'ultima. Stavolta ha messo in dubbio che Salvini sia cristiano.La sexy Valentina Nappi non perde l'occasione per dimostrare tutta l'antipatia che nutre nei confronti di Matteo Salvini. Stavolta, con un tweet, se ne esce con una battuta delle sue. Qualcuno riderà, altri si arrabbieranno. Comunque vada lei ha centrato il risultato: far ...