stocoicontadini | dal 5 al 7 luglio a Milano il Villaggio Contadino Coldiretti

meteoweb.eu

(Di venerdì 21 giugno 2019) La grande bellezza delle mille campagne italiane conquista il centro storico della metropoli finanziaria del Paese con ildellasu oltre 200mila metri quadri per vivere un giorno datra le aziende agricole ed i loro prodotti, sui trattori, a tavola con gli agrichef, in sella ad asini e cavalli, nella stalla con mucche, pecore, capre, maiali, conigli e galline, nella capanna dei pastori o nelle fattorie didattiche e negli agriasili dove i bambini possono imparare a impastare il pane o a fare l’orto. L’appuntamento è a, da Piazza del Cannone a Piazza Castello dove accorreranno migliaia di agricoltori dalle diverse regioni, assieme al presidente diEttore Prandini, a partire dalle ore 9,00 di Venerdì 5, per far conoscere il lavoro, le produzioni e le ricette della tradizione Made in Italy, per tutto il week end. Per i tre giorni di ...

400 Bad Request

Bad Request

Your browser sent a request that this server could not understand.