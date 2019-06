LIVE European Games 2019 in DIRETTA | venerdì 21 giugno Si parte con tiro con l’arco

oasport

(Di venerdì 21 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA7.48: Quello di oggi sarà solo un antipasto di ciò che accadrà nei prossimi dieci giorni con tante gare in programma, qualche carta olimpica in palio, titoli europei che verranno assegnati in alcune discipline e ovviamente tante emozioni e tanto spettacolo 7.45: Una buona giornata agli appassionati di sport olimpici! Ci siamo! Scatta oggi a Minsk la seconda edizione degli, una mini Olimpiade continentale con tante discipline e 150 atleti azzurri impegnati Il programma di oggi – Tutti gli italiani in gara oggi Buongiorno e benvenuti alladegli, oggi21va in scena la prima giornata di gare a Minsk (Bielorussia): si apre questa competizione multisportiva giunta alla sua seconda edizione e che si preannuncia altamente spettacolare. Grande attesa per la Cerimonia ...

enricospada2 : #Minsk2019 #EuropeanGames Iniziuano gli European Games 2019 a Minsk! Seguite su OA Sport tutti gli aggiornamenti, m… - umberto_cocco : RT @Federugby: ?? I sorteggi dei gironi di European Rugby @ERChallengeCup e European Rugby #ChampionsCup LIVE qui ? - Federugby : ?? I sorteggi dei gironi di European Rugby @ERChallengeCup e European Rugby #ChampionsCup LIVE qui ?… -