Ioaccolgo | noi accogliamo | noi protestiamo

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 21 giugno 2019) Ieri giornata del rifugiato, 70 milioni di persone in fuga nel mondo, ed ogni anno aumentano, anche a causa del riscaldamento globale. L’Unchr ci dice che sono i paesi poveri e confinanti a doverli ospitare, perché noi popoli ricchi, i paesi dalla parte “giusta” del mondo, non ne vogliamo sapere. Vogliamo tenerli lontani dagli occhi e lontani dal cuore. Alziamo muri, costruiamo fili spinati, chiudiamo i porti, lasciamo la gente in mare, gente che ha subito torture e violenze atroci nei paesi di origine o di passaggio. Il governo italiano, presente e passato, ha fatto accordi con la guardia costiera libica per riportare i migranti nelle carceri da cui sono scappati, in barba a tutte le raccomandazioni dell’Onu che intimano di non rimandare i migranti in Libia, paese in guerra e dove i diritti umani non sono garantiti. Ma poco importa, per aumentare il consenso, si viola ...

400 Bad Request

Bad Request

Your browser sent a request that this server could not understand.