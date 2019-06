Incendi in Toscana | scatta il divieto assoluto di dare fuoco ai residui vegetali

meteoweb.eu

(Di venerdì 21 giugno 2019) Da lunedì 24 giugno, e fino al 31 agosto,in tutta laildi daraiagricoli e forestali (abbruciamenti): lo rende noto la Regione. È vietata inoltre qualsiasi accensione di fuochi, ad esclusione della cottura di cibi in bracieri e barbecue situati in abitazioni o pertinenze e all’interno delle aree attrezzate. Anche in questi casi vanno comunque osservate le prescrizioni del regolamento forestale. La mancata osservanza delcomporterà l’applicazione delle sanzioni previste dalle disposizioni in materia. L'articoloinildiaiMeteo Web.

