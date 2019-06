Il seno le cresce a dismisura in pochi mesi, 46enne costretta a camminare con le stampelle (Di venerdì 21 giugno 2019) La storia di una donna di 46 anni affetta gigantomastia, una patologia che comporta disagi soprattutto dal punto di vista funzionale. In appena cinque mesi le sue mammelle sono cresciute a dismisura tanto da provocarle una serie di gravi problemi di salute. (Di venerdì 21 giugno 2019) La storia di una donna di 46 anni affetta gigantomastia, una patologia che comporta disagi soprattutto dal punto di vista funzionale. In appena cinquele sue mammelle sono cresciute atanto da provocarle una serie di gravi problemi di salute.

Aveva sempre avuto un seno prosperoso ma questo non le aveva mai creato problemi, poi all'improvviso, in poco più di cinque mesi, le mammelle le sono cresciute a dismisura senza nessun motivo apparente tanto da provocarle una serie di gravi problemi di salute fino a costringerla a camminare con le stampelle. È la singolare storia di una donna thailandese di 46 anni Lam Phrai Si Nuan che ormai da diverso tempo deve fare i conti con questa una misteriosa condizione che l'ha portata a soffrire di dolori lancinanti al collo, alle spalle e alla schiena. Come riportano i media locali, la donna ha raccontato di aver notato per la prima volta che il suo seno si era ingrandito tre anni fa, ma la vera crescita esponenziale è avvenuto solo negli ultimi cinque mesi.



La signora, che abita in un villaggio della provincia di Phitsanulok, ha spiegato che per prima è cresciuta la mammella sinistra, poi è toccata a quella destra. La quarantaseienne ovviamente si è rivolta ai medici per capire cosa le stesse accadendo. I medici le hanno diagnosticato una gigantomastia, una patologia che comporta disagi soprattutto dal punto di vista funzionale e hanno escluso che fosse un cancro ma al momento nessun dottore ha capitonel dettaglio a cosa sia dovuto questo repentino cambio delle dimensioni del suo seno. In attesa di ulteriori analisi la donna continua a soffrire di disturbi dovuti al peso del seno che le grave sulla schiena e fa pressione costante sulla sua colonna vertebrale.