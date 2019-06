Hit parade | subito al top Bruce Springsteen

ilfogliettone

(Di venerdì 21 giugno 2019) Con due new entry blasonate comee Madonnain vetta, la classifica dei dischi piu' venduti della settimana, secondo le rilevazioni Fimi/Gfk e' rivoluzionata. Al terzo posto, anche lei al debutto, la twerking queen Elettra Lamborghini molto amata dai giovanissimi. Slitta al quarto, ma c'e' da scommettere che durera' nelle prime posizioni tutta l'estate il Jova Beach Party di Jovanotti che dal 6 luglio sperimenta la tournee' in spiaggia in giro per l'Italia.Continuano a mantenere le alte vette della top ten i due cantanti usciti dalla finale di Amici: Giordana Angi con Casa e il tenore Alberto Urso con Solo. Segue Ultimo con Colpa delle favole, che e' anche saldo anche al decimo posto con Peter Pan. Scivola all'ottavo la rivelazione americana della giovane Billie Eilish con 'When we all fall asleep, where do we go?'. E al nono c'e' Salmo con Playlist. Tra i ...

