F1 | GP Francia 2019 | risultati e classifica prove libere 1 Leclerc terzo | quinto Vettel

F1 - Risultato FP1 GP Francia 2019 : si parte con una doppietta Mercedes - Hamilton precede Bottas - Leclerc è terzo : Si parte con una doppietta Mercedes nella prima sessione di prove libere del Gran Premio di Francia 2019 di Formula Uno. Le due Frecce d’argento si sono mostrate subito a proprio agio sul circuito di Le Castellet – Paul Ricard, dove un anno fa dominarono, quindi alle loro spalle troviamo Red Bull e Ferrari che hanno svolto lavori differenti. Il nuovo asfalto della pista transalpina ha messo alla frusta le gomme, specialmente quelle ...

Calcio femminile - Mondiali 2019 : Stati Uniti e Francia impressionanti nella fase a gironi - l’Italia vuole continuare a stupire : E’ giusto prendere un po’ di fiato e la giornata di break dei Mondiali 2019 di Calcio femminile cade a fagiolo. Si tratta però di una pausa molto breve, perché da domani si riprenderà a fare sul serio con gli ottavi di finale e ogni pallone giocato avrà un significato particolare. La fase a gironi, però, fa già parte dell’album dei ricordi. Ci si chiede: quali sono Stati gli spunti che ci ha lasciato? Stati Uniti E Francia ...

LIVE F1 - GP Francia 2019 in DIRETTA : prove libere 1 - Ferrari all’attacco : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma delle prove libere (21 giugno) – Le 5 risposte del GP Francia – La presentazione del GP Francia – Numeri e statistiche GP Francia Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle prove libere 1 del GP di Francia, ottavo round del Mondiale 2019 di F1. Sulla pista di Le Castellet (Francia), si aprirà la caccia alle Mercedes. Le Frecce d’Argento stanno ...

LIVE F1 - GP Francia 2019 in DIRETTA : orari prove libere - canali tv - programma e streaming : Dopo le vibranti, e ancora attualissime, polemiche del Gran Premio del Canada 2019 di Formula Uno, il Circus si sposta di nuovo in Europa per una serie di gare di grandissima importanza. Si inizia con il Gran Premio di Francia sul circuito di Le Castellet, per una gara tornata in calendario proprio un anno fa. Sul tracciato del Paul Ricard si inizierà con le canoniche prime due sessioni di prove libere, per capire se la Mercedes sarà dominante ...

F1 - GP Francia 2019 : orario d’inizio e come vedere in tv le prove libere : Siamo giunti al venerdì del Gran Premio di Francia 2019 di Formula Uno, ottavo appuntamento del Mondiale. Sul circuito di Le Castellet – Paul Ricard, tornato un anno fa nel calendario della massima categoria del motorsport, si tornerà in pista per le prime due sessioni di prove libere dopo le vibranti polemiche di Montreal. Lewis Hamilton, dall’alto della sua leadership nella classifica generale, cercherà di chiudere ulteriormente in ...

Calcio - Europei Under21 2019 : la Francia per confermarsi in testa - attesa la riscossa degli inglesi : Tocca al Girone C chiudere oggi la seconda giornata degli Europei Under 21 di Calcio: alle ore 18.00 l’Inghilterra cerca il riscatto contro la Romania, vincente all’esordio, mentre la Francia vuole confermarsi dopo la vittoria, ottenuta in pieno recupero contro l’Inghilterra, nella partita contro la Croazia. INGHILTERRA-ROMANIA (ore 18.30) Saranno proprio gli inglesi, desiderosi di riscattare la sconfitta patita in 10 contro 11 ...

Francia-Croazia - Europei Under21 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming. Le probabili formazioni : Seconda giornata già fondamentale per quanto riguarda il Gruppo C agli Europei under 21 di calcio. Scende nuovamente in campo la Francia che nella prima partita si è imposta allo scadere con l’Inghilterra: i transalpini oggi alle 21 sfidano a San Marino la Croazia, con una vittoria avrebbero in tasca le semifinali. Difficile il compito dei croati che all’esordio non hanno convinto con la Romania. Serve vincere per rimanere in corsa. ...

F1 oggi - GP Francia 2019 : orari - tv - streaming - programma Sky e TV8 delle prove libere : Prende il via il weekend del GP di Francia 2019, ottavo round del Mondiale di F1. Sul tracciato di Le Castellet (Francia), si aprirà la caccia alle Mercedes. Le Frecce d’Argento stanno dominando la scena in questo campionato, avendo portato a sette il computo dei successi in altrettante gare dopo la controversa vittoria di Lewis Hamilton a Montreal (Canada). In questo senso, oggi sarà una giornata importante dal momento che alle ore 14.15 ...

Charles Leclerc F1 - GP Francia 2019 : “Devo migliorare in qualifica. Penalità a Vettel? Decisione ingiustificata” : Il monegasco Charles Leclerc è tra gli osservati speciali di questo GP di Francia, ottava prova del Mondiale 2019 di F1. Sul tracciato di Le Castellet, il pilota della Ferrari ha fatto vedere di saperci fare già l’anno passato, nella sua stagione d’esordio, centrando per la prima volta la Q3 con l’Alfa Romeo. Per questo le sue aspettative sono piuttosto importanti. Leclerc però vuole sempre migliorare e quel terzo posto in ...

Scherma - Europei 2019 : il medagliere. Italia e Francia al comando dopo la quarta giornata : La Francia raggiunge l’Italia in testa al medagliere dopo la quarta giornata di gare degli Europei 2019 di Scherma. Oggi a Düsseldorf (Germania) i transalpini si sono imposti nella gara a squadre del fioretto maschile, dove gli azzurri hanno preso il bronzo. Terzo posto per la Russia, con solo un bronzo in meno. Di seguito il medagliere aggiornato degli Europei 2019 di Scherma. MEDAGLIERE Europei 2019 ...

Scherma - Europei 2019 : Francia campione nel fioretto maschile - travolta la Germania : La Francia trionfa nella gara a squadre del fioretto maschile agli Europei 2019 di Scherma, in corso di svolgimento a Düsseldorf (Germania). Il quartetto formato da Maxime Pauty, Erwann Le Pechoux, Julien Mertine ed Enzo Lefort sale sul gradino più alto del podio dopo aver battuto in finale 45-26 i padroni di casa della Germania (André Sanita, Peter Joppich, Luis Klein e Benjamin Kleibrink). Bronzo invece per l’Italia, che supera la Russia con ...

F1 - GP Francia 2019 : numeri - statistiche e curiosità. Schumacher il pilota più vincente : Il GP di Francia che questa settimana ospita il Mondiale di F1 è giunto alla sua cinquantottesima edizione e può essere a tutti gli effetti considerato uno dei grandissimi classici della massima categoria dell’automobilismo, solo Gran Bretagna, Italia, Monaco e Belgio possono vantare più Gran Premi disputati nella storia; l’appuntamento francese ha anche la fama di rappresentare una sorta di talismano, visto che in ben ventotto ...

Valtteri Bottas - GP Francia 2019 : “Non sapremo mai se la manovra di Seb sia stata intenzionale - io sono un pilota e non un commissario” : Valtteri Bottas arriva al GP di Francia con parecchi sassolini dalla scarpa da togliersi, certamente il suo morale non è dei più rosei dopo le ultime apparizioni piuttosto opache che hanno rapidamente affievolito le sue speranza di titolo mondiale. Il compagno di squadra Lewis Hamilton è capace di mantenere una enorme costanza, non regalando mai nulla, e come ha dimostrato Nico Rosberg l’unico modo di batterlo è riuscire a reggere a un ...