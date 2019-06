Donna scomparsa 20 anni fa nel Vicentino | la svolta nelle indagini | è stata uccisa e data

attualitavip.myblog

(Di venerdì 21 giugno 2019) Il ritrovamento dell’unghia di un alluce riapre il cold case legato alladelle due mogli di Valerio Sperotto, l’ex allevatore di Velo d’Astico (Vicenza) morto nel 2011 a 64. Il reperto è stato ritrovato all’interno di un’area dove Sperotto allevava i maiali. Le analisi hanno confermato che l’unghia apparteneva a Virginia Mihai, seconda moglie dell’uomo, di cui si erano perse le tracce nell’aprile 1999. L’esito della consulenza sulle tracce del Dna compiuta dai Ris e arrivata sulla scrivania del pm Hans Roderich Blattner, che ha riaperto il fascicolo duefa, non lascia dubbi: la corrispondenza è positiva al 100% con quella di Mihai. Il reperto proverebbe che il corpo dellaè stato fatto sparire nella porcilaia presumibilmente da Sperotto, dal quale la vittima si stava separando. La stessa fine, secondo le ...

MediasetTgcom24 : Donna scomparsa 20 anni fa, svolta: uccisa e data in pasto ai maiali #Vicenza - Quadricottero : #Droni, reparto TAS e Cinofili. Vigili del Fuoco ritrovano donna scomparsa in provincia di Firenze - italiachfrance : RT @MediasetTgcom24: Donna scomparsa 20 anni fa, svolta: uccisa e data in pasto ai maiali #Vicenza -