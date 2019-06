optimaitalia

(Di venerdì 21 giugno 2019) Uno dei post più caldi e virali di queste ore sui social riguarda il presuntocon la, che sarebbe statoun puntonel nostro Paese. Un utente, più in particolare, avrebbe scattato la foto dell'animale, disponibile alla vendita come avviene di solito in qualsiasi supermercato. Il dettaglio che attira subito l'attenzione degli utenti, però, si riferisce proprio alla presenza di una, che fa pensare a ben altro animale. Immediata l'indignazioni degli animalisti e di coloro che più in generale si sono preoccupati di quello che potenzialmente potremmo acquistarequesti rivenditori. Il binomio tra cibo e animali da sempre tiene banco tra denunce e falsi allarmi, come abbiamo avuto modo di notare non molto tempo fa con il caso della carne di cane servita nei ristoranti in Svezia. Nel caso delcon la, però, ...

GioPao9 : Avvistato coniglio con la coda lunga presso #Eurospin: alcune cose da chiarire - OptiMagazine : Avvistato coniglio con la coda lunga presso Eurospin: alcune cose da chiarire - wolvesiall : sorella natura update: qui in campagna da noi si è stabilito un coniglio. è stato avvistato più volte, è grigio med… -