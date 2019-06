Spunta una canzone inedita del 1986 di Freddie Mercury

ilgiornale

(Di giovedì 20 giugno 2019) Alessandro Zoppo Il brano si intitola “Time Waits For No One” ed era stato composto (e mai pubblicato) dal leader dei Queen per il musical “Time” 33 anni fa Per la prima volta dopo 33 anni, i fan dipossono ascoltare un inedito assoluto. Si tratta dellaTime Waits For No One, composta dal leader dei Queen nelper il musical Time e mai pubblicata prima d’ora. Il brano è il frutto del lavoro di Dave Clark, musicista, compositore, produttore e amico del cantante inglese. Il pezzo venne registrato agli Abbey Road Studios di Londra daper il concept album che racconta la storia fantascientifica del fantomatico musicista rock Chris Wilder. Questarimase però nel cassetto (l’anno successivo il cantante pubblicò come singolo la cover dei The Platters, The Great Pretender, che risultò tra i maggiori successi della sua carriera solista) e ...

