Salvini a Di Battista | “Chiacchierone a pagamento

Salvini replica a Di Battista : “Chiacchierone a pagamento" : Matteo Salvini replica ad Alessandro Di Battista, l’ex parlamentare e oggi militante di spicco del M5s che ieri lo aveva tacciato di conformismo: "Ci sono tanti parlamentari e ministri dei 5 Stelle che lavorano, io preferisco parlare con loro, non con i chiacchieroni tropicali a pagamento... È strano che ci sia qualcuno che è alleato e che passa il suo tempo a insultarmi. Quello che dice è l'ultima delle mie preoccupazioni" ha detto il ...

Salvini contro Di Battista : “Mi confronto con ministri M5s che lavorano non con un chiacchierone tropicale a pagamento” : “Io invidio Di Battista, sta passando i suoi mesi in giro per il mondo pagato per dare lezioni al prossimo, ci sono tanti parlamentari e ministri dei 5 Stelle che lavorano e io preferisco parlare con loro, non con i chiacchieroni tropicali a pagamento”. Lo ha detto il ministro dell’Interno Matteo Salvini alla Scuola di Perfezionamento per le Forze di Polizia in piazza di Priscilla, a Roma, a margine della cerimonia di chiusura ...

Salvini - Di Battista a La7 : “Non è fascista ma conformista - perché al posto degli italiani ha scelto Radio radicale” : “Nel mio libro Politicamente scorretto (edito da Paper first) scrivo di quando ho mandato un sms a Salvini dicendogli questo: ‘Molla Berlusconi, mollalo sul serio non solo il partito ma i costumi e gli usi del berlusconismo”. L’ha raccontato Alessandro Di Battista, ex deputato ed esponente del Movimento 5 stelle durante la puntata di Otto e mezzo su La7. “Per me Salvini – ha proseguito – non è fascista ...

Otto e mezzo - Alessandro Di Battista : "Matteo Salvini ci provoca sempre - se fa cadere il governo fatti suoi" : Alessandro Di Battista, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo, su La7, oltre ad annunciare la sua ricandidatura, parlando della tenuta del governo giallo-verde, non ha perso occasione per attaccare Matteo Salvini:"Ho la sensazione che Salvini stia provocando costantemente il Movimento 5 Stelle per t

Otto e Mezzo - ecco Alessandro Di Battista : Lilli Gruber prosegue la crociata contro Matteo Salvini : prosegue l'assedio a Matteo Salvini nel salottino di Lilli Gruber, a Otto e Mezzo su La7. Soltanto poche ore fa una delle puntate più schierate che si ricordino da tempo a questa parte. In studio, martedì 18 giugno, c'erano Andrea Scanzi, Beppe Severgnini e il sempre più scatenato Gianrico Carofigli

Di Battista attacca Salvini nel suo nuovo libro : 'Vuole far cadere il Governo' : Pochi giorni fa Alessandro Di Battista ha presentato il suo nuovo libro, intitolato Politicamente Scorretto. In tale libro, Di Battista ha polemizzato con l'attuale establishment del Movimento 5 Stelle e ha criticato l'operato del "Governo del cambiamento". Andando maggiormente nello specifico, l'attivista e punto di riferimento dell'ala più movimentista del partito pentastellato non ha risparmiato critiche nemmeno all'attuale leader dei 5 ...

Alessandro Di Battista paragona Matteo Salvini a un cane : la porcheria più grossa del grillino : "Bisogna separarsi dalla Lega, è stato solo un matrimonio di interesse", dice Alessandro Di Battista alla fine delle centoventisei pagine del suo pamphlet dal titolo Politicamente scorretto. "Bisogna separarsi da Matteo Salvini perché un conto è essere contraenti di un patto di governo, un altro è e

Di Battista : «Salvini gioca sporco». Ma nel M5S finisce sotto accusa : Nel libro «Politicamente scorretto», accuse al leader della Lega: «Inaffidabile e schiavo del potere». Ma anche a Di Maio: «Non abbiamo più un sogno, basta essere complici»