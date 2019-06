Nonno Domenico prende la licenza media | «L’ho fatto per i miei nipoti»

vanityfair

(Di giovedì 20 giugno 2019) Finalmente adesso potrà leggere, spedito e sicuro di sé, le storie aini. E potrà anche raccontare loro quello che ha imparato durante le lezioni, a scuola.di Corato, provincia di Bari, ha sostenuto l’esame di terzaa 83 anni, e l’hasoprattutto per i suoi. Ha studiato italiano, matematica, scienze, francese e tecnologia, tutti i pomeriggi per un anno, dal lunedì al venerdì. «Capita, la sera, che leggiamo insieme delle storie», ha raccontato a Repubblica. «E mi piace l’idea che ora isiano orgogliosi di me e deimiglioramenti». Da quandofrequentava la scuola, erano passati quasi ottant’anni. «All’epoca si stava in quattro in un banco e si usava il calamaio al posto delle penne». Adesso è cambiato tutto, e anche per lui gli anni sono passati: «Sto già affrontando qualche acciacco per l’età, ma non ...

