La sai l’ultima? | 10 curiosità sullo storico varietà di Canale5

davidemaggio

(Di giovedì 20 giugno 2019) Pippo Franco e Pamela Prati A 27 anni dal suo debutto torna in prima serata sugli schermi diLa sai l’ultima?. La nuova edizione, in partenza venerdì 21 giugno, avrà come padrone di casa Ezio Greggio, affiancato dalla sua giovane fidanzata Romina Pierdomenico e dai comici Maurizio Battista, Biagio Izzo, Nino Formicola e Gianluca Fubelli. Con all’attivo 10 edizioni e numerose versioni speciali, La sai l’ultima? è senza dubbio uno dei titoli più noti dell’intrattenimento targato Mediaset. Partito come appuntamento estivo, ilè stato negli anni promosso nella stagione autunnale ed in seguito in quella primaverile, ed ha visto alternarsi alla sua guida Pippo Franco, Gerry Scotti, Gigi Sabani, Claudio Lippi, Natalia Estrada e Lorella Cuccarini. La storica gara di barzellettieri era curata da Gigi Reggi e firmata da Adriano Bonfanti, all’epoca ...

Notiziedi_it : Al via ‘La sai l’ultima- Digital Edition’ con Ezio Greggio: tutte le anticipazioni - PaulineGoddess8 : @Duttale @partenope75 Azz! E glielo può fare capire la Juve cos'è la Champions?!?! Sicuro??? ?????? La sai l'ultima in… - mediterranew : Ezio Greggio conduce “La sai l’ultima?”... -