Il giudice | Rubare giocattoli a bimbo può non essere reato

giudice non convalida l’arresto a Marco Carta. Il cantante : “Non sono stato io a rubare” : Al processo per direttissima il Giudice ha deciso oggi di non convalidare l'arresto di Marco Carta, il cantante fermato ieri dalla Polizia locale di Milano per furto aggravato alla Rinascente di piazza del Duomo insieme a una donna di 53 anni, per la quale invece l'arresto sarebbe stato convalidato. "Le magliette non le ho prese io, l'hanno visto tutti. Il Giudice ha capito, ora sono un po' scosso perche' non sono abituate a questa ...

Marco Carta - il giudice non convalida l'arresto. Il cantante : «Non sono stato io a rubare» : Il giudice non convalida l'arresto di Marco Carta fermato ieri sera per furto alla Rinascente di Milano. Il cantante vincitore di Amici e anche...

Marco Carta - il giudice non convalida l’arresto. “Non sono stato io a rubare” : Marco Carta è estraneo a qualsiasi addebito. Dopo l’arresto per furto aggravato, il giudice non ha convalidato l’arresto e non ha applicato nessuna misura cautelare. Lo riferisce l’avvocato del cantante ed ex concorrente di Amici, Simone Ciro Giordano, al termine del processo per direttissima che si è svolto oggi, sabato 1 giugno, a porte chiuse presso il tribunale di Milano. Carta è stato fermato intorno alle 20,30 di venerdì insieme a una ...

Non sono stato io a rubare! Il giudice libera Marco Carta : Il cantante Marco Carta processato per direttissima ha spiegato tutto: "Furto commesso da un'altra persona". Revocato l'arresto. Marco Carta adesso spiega tutto. Dopo essere finito in arresto per furto aggravato alla Rinascente di Milano, il cantante nega tutto e spiega come sono andate davvero le cose. A quanto pare non sarebbe stato lui a rubare, ma un'altra persona: "Non sono stato io a rubare, per fortuna è andato tutto bene, sono ...

Marco Carta - il giudice non convalida l'arresto : «Non sono stato io a rubare» : Il giudice non convalida l'arresto di Marco Carta fermato ieri sera per furto alla Rinascente di Milano. Il cantante vincitore di Amici e anche...