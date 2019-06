Armi | M5s | ‘Stop all’export agli Stati che violano diritti umani Sottoporre vendita a

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 20 giugno 2019) Il Regno Unito ha fatto la sua parte. Ora tocca all’Italia, che deve dotarsi di una legge che garantisca la “sovranità del Parlamento sul controllo delladia Paesi in conflitto”. Dopo che il governo britannico ha sospeso le forniture all’Arabia Saudita a causa delle violazioni del diritto internazionale commesse nella guerra in Yemen, il M5s annuncia la presentazione di un ddl sullo stop all’export di armamenti nei Paesi in guerra. “Il dramma umano, politico e sociale dell’immigrazione non si risolve e non si risolverà mai finché l’Italia venderàai Paesi in guerra – si legge in un post del M5S sul Blog delle Stelle – E’ di oggi la notizia che la Gran Bretagna sospenderà il via libera di nuove forniture diall’Arabia Saudita ealtri Paesi coinvolti nella guerra nello Yemen, dopo il verdetto della Corte ...

