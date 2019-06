Tutto quello che devi sapere su Harry Potter | Wizard Unite

wired

(Di mercoledì 19 giugno 2019) (Foto: Niantic) Dopo una lunga attesa è finalmente pronto a debuttareche riprenderà dinamiche e fondamenta molto simili a quelle di Pokémon Go. L’appuntamento globale, Italia compresa, è per il prossimo venerdì 21 giugno. D’altra parte, anche questo titolo è prodotto da Niantic e sfrutta la realtà aumentata per trasformare l’intero mondo reale in un universo da esplorare e col quale interagire con l’utente che è spinto a muoversi, a camminare e ad associarsi ad altri giocatori per progressi e per l’evoluzione del proprio avatar digitale. Come vi abbiamo raccontato con la nostra anteprima, la base diè la stessa di Pokémon Go e di Ingress (il primo titolo in Ar di Niantic) con l’eliminazione di qualsivoglia controller sullo schermo per muovere il personaggio e l’apertura a ...

beppe_grillo : Siamo abituati ad avere più o meno tutto quello che vogliamo. La nostra è una continua corsa a trovare qualcosa che… - marattin : Finalmente sono riuscito a vedere il film su @FedeAngeli, interpretata dalla brava @geriniclaudi. Un tributo alla p… - SalernoSal : Manca per esempio un “grazie” per tutto quello che hai dato. Diciamo che non l’hanno presa con sportività, dimostra… -