SPY FINANZA Calo dello spread | una brutta notizia per l' Italia

SPY FINANZA/ La mossa di Trump che Salvini vuole imitare : Le ultime uscite di Matteo Salvini sembrano ricordare le mosse di Trump , che non sembrano poter dare vantaggi agli americani

SPY FINANZA/ Il rischio che fa tremare Usa - Europa e Cina : C'è una criticità che sembra unire gli Usa in attesa della Fed, l'Ue alle prese con il caso Italia e la Cina pronta a svalutare lo yuan

SPY FINANZA/ I guai dell'Italia faranno ripartire il Qe : La Bce potrebbe tornare al Qe quest'anno. E le difficoltà dell'Italia potrebbero essere proprio l'alibi giusto per cambiare rotta

SPY FINANZA/ Altro che mini-Bot - bastano due grafici a far vacillare l'Italia : Si sta parlando molto della mozione sui mini-Bot , dimenticando quali sono i veri problemi del l'Italia , che rischia davvero grosso

SPY FINANZA/ Dagli Usa un nuovo allarme per far scattare il Qe4 : Dagli Usa arriva un segnale importante che spiana la strada a una politica monetaria espansiva da parte della Federal Reserve

SPY FINANZA/ I poteri forti hanno bisogno di tenere in vita il Governo Conte : Una lettera dell'Ue sta per arrivare al Governo italiano. Una mossa che serve a nascondere una notizia più importante e allarmante

SPY FINANZA/ La finta rivoluzione del voto europeo : Le elezioni europee non hanno di fatto cambiato il panorama politico. E anche in Italia continuano a esserci due governi all'opera

SPY FINANZA/ Austriagate - la mossa della Merkel da copiare anche in Italia : Attenzione agli equilibri che potrebbero nascere dopo il voto di domenica. Specialmente dopo quel che è successo in Austria

SPY FINANZA/ Il rischio per l'Italia nel voto di domenica : Andare a votare alle elezioni europee come se fosse un sondaggio sul Governo rischia di essere inutile e persino controproducente per il Paese