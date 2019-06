Quella dimenticanza di non poco conto nella traccia su Dalla Chiesa

huffingtonpost

(Di mercoledì 19 giugno 2019) Esame di maturità. Prima prova scritta. Due tracce parlano di mafia.Tipologia A ( Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano), laporta a “Il giorno della civetta” di Leonardo Sciascia, romanzo incentrato su alcuni omicidi di mafia.Tipologia C ( Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su temi di attualità), laricorda la drammatica vicenda del generale Carlo Alberto, uccisomafia. Nelle scuole italiane cresce da qualche tempo l’interesse per i temi legati alla legalità. Soprattutto là dove operano insegnanti non burocrati ma responsabilmente votati ad una moderna “formazione” degli allievi valida anche sul piano etico-culturale. La mafia è la più pericolosa e spietata declinazione dell’illegalità. Buon segno quindi che ben ...

