Ora alla Pinacoteca di Brera si mangiano i piatti di Filippo La Mantia

Viito - il nuovo singolo : «Da Roma a Bologna cercando le note di Dalla - MOrandi e Carboni» : «Galeotto fu l'annuncio di affitto: Si promette una svolta in campo medico, attorale e cantautorale. Con ironia, Giuseppe conosce così Vito che cercava una stanza a Roma. Studenti...

Netflix replica alla shitstorm sulla serie di Gaten Matarazzo che si burla dei lavOratori - Prank Encounters : Siamo stati tra i primi a sottolinearlo, ma non certo i soli: la nuova serie di Gaten Matarazzo che si burla dei lavoratori con una candid camera è un'idea dalle pessime premesse. Annunciata da Netflix come "uno scherzo con una candid camera in cui due estranei pensano che sia il loro primo giorno di lavoro", per poi ritrovarsi ad affrontare una serie di divertenti ostacoli ed imprevisti, Prank Encounters è presentata e prodotta da ...

Ponte MOrandi - tensione tra cittadini e il sindaco Bucci : “Chi pensa alla nostra salute?”. “È la priorità” : A dieci mesi dal crollo del Ponte Morandi, il sindaco-commissario per la demolizione e ricostruzione del viadotto Marco Bucci incontra i cittadini dei quartieri interessati dal maxi-cantiere per presentare le attività di esplosione previste per il prossimo 28 giugno: “Ma se riusciamo ci piacerebbe anticipare al 27, perché ogni giorno perso sui lavori pesa su tutta la città”. Ad accoglierlo nel chiostro di San Bartolomeo di Certosa oltre ...

The King of Fighters X Dead or Alive 6 : Via alla collabOrazione : KOEI TECMO Europe e Team NINJA hanno annunciato i primi due personaggi DLC in arrivo nell’universo di Dead OR Alive 6: Mai Shiranui e Kula Diamond di THE King OF Fighters. Questi nuovi personaggi fanno parte del Season Pass 1 di DOA6. Mai Shiranui, conosciuta dai fan di King OF Fighters come “The Alluring Ninja”, è una kunoichi (ninja di sesso femminile) che pratica lo stile Shiranui ninjutsu. L’agile combattente ...

Rosy Abate e Riviera dalla prossima settimana su Canale 5 : cambia ancOra la programmazione Mediaset : Misteri, colpi di scena e segreti, tutto questo sarà al centro del prime time di Canale 5 dalla prossima settimana con l'arrivo di Rosy Abate e Riviera. Sicuramente le due protagoniste non possono essere paragonate né per estrazione sociale, né per storia e né per aspetto, ma quello che le accomuna è la voglia di vendetta e di proteggere quello che hanno di più caro, la loro famiglia. Sarà questo il fil rouge che terrà insieme la prima serata ...

Alla cerimonia Angela Merkel inizia a tremare per diversi secondi : “Ho bevuto tre bicchieri d’acqua e Ora sto bene” : Un tremore, durato diversi secondi, finito in diretta tv e che ha creato apprensione. Angela Merkel ha accolto a Berlino il neo presidente ucraino, Volodymyr Zelenskiy, e quando Alla cerimonia hanno risuonato gli inni nazionali, la cancelliera tedesca è stata colpita da un tremore simile a un lungo brivido di febbre. Nei minuti successivi, tuttavia, la quasi 65enne esponente della Cdu ha chiarito che “ho bevuto tre bicchieri d’acqua ...

L’attivista Greta Thunberg : “Andrò all’ONU e alla COP25 - non so ancOra come” : “A settembre le Nazioni Unite terranno un summit sul clima a New York. A dicembre si terrà la Conferenza dell’Onu sul clima, la COP25, a Santiago del Cile. Sono stata invitata a questi due eventi e ho deciso di andarci – scrive Greta Thunberg sulla sua pagina Facebook – prendendo un anno sabbatico da scuola. Il problema è che sono dall’altra parte dell’Oceano Atlantico, e non ci sono treni che vadano là. E ...

L'Ue ci tira le orecchie : "Stop alla collabOrazione con i porti della Libia" : Franco Grilli Dunja Mijatovic commissario europeo per i diritti umani, chiede ai Paesi membri di sospendere i rapporti con lo stato nordafricano circa gli sbarchi dei migranti Il Consiglio d'Europa ribadisce che la Libia non è Paese e porto sicuro. A dirlo è il commissario per i diritti umani dell'organizzazione Dunja Mijatovic: "I migranti salvati in mare non dovrebbero mai essere sbarcati in Libia, perché i fatti dimostrano che non ...

Migranti - il Consiglio d'Europa : "Stop alla collabOrazione con la Libia" : Il commissario per i diritti umani Dunja Mijatovic chiede di sospendere i rapporti con lo stato africano: "Sono seriamente preoccupata per l'impatto che alcune parti del decreto sicurezza bis sulle persone"

Genova - demolizione Ponte MOrandi : un'impresa vicina alla camorra - due arresti : Questa mattina gli agenti della Dia di Genova (Direzione distrettuale antimafia) hanno eseguito un'ordinanza cautelare nei confronti di due persone amministratori dell'azienda "Tecnodem S.r.l" di Napoli. La stessa era impegnata nella ricostruzione del Ponte Morandi, il viadotto collassato nel capoluogo ligure il 14 agosto scorso, il cui crollo provocò la morte di oltre 40 persone....Continua a leggere

Ponte MOrandi - 2 arresti nell'impresa vicina alla camorra ed estromessa dai lavori : ...

Basket femminile - Europei 2019 : il calendario completo. Date - programma - Orari e tv dai gironi alla finale : Si avvicina il momento di EuroBasket Women 2019, che alle nostre latitudini ha una definizione, tradotta, che si riassume in Europei di Basket femminile 2019. Si gioca in Serbia e in Lettonia, con un’organizzazione congiunta che porta otto squadre all’Arena di Riga, impianto da 11.200 posti che già ospitò l’edizione 2009, e altre otto tra il Cair Sports Center di Nis, la terza più grande città di Serbia, e la Crystal Hall di ...

Sarri alla Juventus - ancOra frecciate da Napoli : “Ti sei venduto la dignità” : Sarri alla Juventus, ancora frecciate da parte dei tifosi del Napoli che, si sapeva, non l’hanno presa benissimo. Dopo la rimozione della targa celebrativa a Bagnoli e la petizione per far togliere il termine ‘Sarrismo’ dalla Treccani, un altro gesto è stato compiuto nella notte da alcuni supporter azzurri. Sarri alla Juve, a Napoli non l’hanno presa bene: rimossa targa celebrativa in un quartiere partenopeo Sarri alla ...

James Rodriguez : “Non so ancOra niente del mio futuro. Penso alla Nazionale” : James Rodriguez, il sogno nel cassetto del Napoli, che tenta in tutti i modi di strapparlo al Real Madrid, ha rilasciato alcune dichiarazioni in zona mista dopo la vittoria della sua Colombia contro l’Argentina in coppa America, in cui si è reso protagonista di un mirabile gesto tecnico ai danni di Messi. Hai tempo per pensare al Real Madrid? “No, davvero non so ancora niente ” alla domanda sul suo futuro e se tornerà a ...