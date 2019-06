Maturità | Salvini | Montanari? Lasci ogni incarico e chieda scusa

Maturità e politici : Di Maio e Toninelli i “secchioni”. Salvini così così : È iniziato proprio oggi il sempre tanto temuto esame di Maturità per 500mila studenti. Si tratta di una prova di grande importanza che naturalmente ha riguardato anche i nostri politici (anche se spesso davanti alle loro dichiarazioni non sembra). E i voti eccellenti di alcuni di loro, riportati da Adnkronos, risultano davvero inaspettati. Ci sono ovviamente anche altri le cui performance non sono state particolarmente brillanti, ma questo, ...

Maturità e politici : Di Maio “secchione” - Salvini così così : È iniziato proprio oggi il sempre tanto temuto esame di Maturità per 500mila studenti. Si tratta di una prova di grande importanza che naturalmente ha riguardato anche i nostri politici (anche se spesso davanti alle loro dichiarazioni non sembra). E i voti eccellenti di alcuni di loro, riportati da Adnkronos, risultano davvero inaspettati. Ci sono ovviamente anche altri le cui performance non sono state particolarmente brillanti, ma questo, ...

Maturità - i voti dei vicepremier. Salvini : "Io non stavo simpatico" : Aurora Vigne Alla vigilia della Maturità i due vicepremier fanno i loro auguri agli studenti. "Se posso dare un consiglio per la Maturità, godetevela: pagherei oro, mezzo ministero, per tornare a quelle ore di ansia e angoscia", ha detto Salvini Alla vigilia della Maturità i due vicepremier fanno i loro auguri agli studenti. "Se posso dare un consiglio per la Maturità, godetevela: pagherei oro, mezzo ministero, per tornare a quelle ...

Di Maio "secchione" - Salvini così così : ecco i voti dei politici italiani all'esame di Maturità : Il 19 giugno si terrà la prima prova della maturità 2019 per circa mezzo milione di studenti. Come sono andati i politici...

SFOOTING/ Maturità : Salvini prese 48/60 - ma già puntava a Quota 100… : Domani inizia l'esame di Stato con diverse novità, come la seconda prova con doppia materia. E all'orale debuttano le buste "metodo Rischiatutto"